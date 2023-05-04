Російський зек, який вийшов на свободу завдяки «Вагнеру», убив двох аніматорів

У Росії в Краснодарському краї затримали трьох осіб, яких підозрюють у вбивстві аніматорів 37-річного Кирила Чубка і 19-річної Тетяни Мостико.

Як повідомляє Слідчий комітет РФ, в числі затриманих – колишній ув’язнений, який вийшов на свободу завдяки ПВК “Вагнер”.

За версією слідства, в ніч на 28 квітня підозрювані (всі вони були раніше судимі) побачили на дорозі автомобіль, в якому знаходилися Чубко і Мостико. Прес-служба СК пише, що тоді підозрювані вирішили викрасти гроші та інші цінності, а аніматорів – вбити. Вони зняли з рахунків Чубко і Мостико в різних банкоматах понад 180 тисяч рублів, закопали тіла аніматорів, а їх автомобіль спалили. Згідно СК, затримані дали свідчення, а також почали співпрацювати зі слідством. // УНІАН