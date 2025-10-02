Росія готувала теракти з дронами та вибухівкою у трьох країнах Європи, – ЗМІ
У Польщі затримали агента російського ГРУ, який міг планувати диверсії з дронами та замаскованою вибухівкою на території країни, а також у сусідніх Литві та Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Wyborcza.
“Проінформовані джерела, дотичні до роботи прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомили про висновки розслідування щодо затриманого агента Владислава Г., який, як вважають, діяв на замовлення російського ГРУ”, – пише видання.
За даними слідства, агент отримав завдання добути лопату, викопати на місцевому цвинтарі консервні банки, замасковані під кукурудзу, та залишити їх у визначеному місці біля Лодзя. Як вважають слідчі, ці банки містили потужну вибухівку для терактів з використанням дронів.
Операції подібного типу, ймовірно, готувалися також у Литві та Німеччині.
Зокрема, на цвинтарі в Литві були виявлені аналогічні “банки з кукурудзою”. Крім того, Владислав Г. перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.
Якщо підозри підтвердяться, затриманому загрожує довічне ув’язнення. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.
Диверсії РФ в Європі
Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія створила новий таємний підрозділ для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами. Цей підрозділ відомий як Департамент спеціальних завдань (SSD).
А нещодавно стало відомо, що російський шпигунський корабель стежить за підводними комунікаційними кабелями в Європі. У подальшому країна-агресорка планує здійснювати диверсії навколо Британських островів.
Крім того, Федеральна прокуратура Німеччини пред’явила звинувачення трьом чоловікам, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Росії. Усі вони мають як німецьке, так і російське громадянство.