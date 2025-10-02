Росія готувала теракти з дронами та вибухівкою у трьох країнах Європи, – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Wyborcza .

“Проінформовані джерела, дотичні до роботи прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомили про висновки розслідування щодо затриманого агента Владислава Г., який, як вважають, діяв на замовлення російського ГРУ”, – пише видання.

За даними слідства, агент отримав завдання добути лопату, викопати на місцевому цвинтарі консервні банки, замасковані під кукурудзу, та залишити їх у визначеному місці біля Лодзя. Як вважають слідчі, ці банки містили потужну вибухівку для терактів з використанням дронів.

Операції подібного типу, ймовірно, готувалися також у Литві та Німеччині.

Зокрема, на цвинтарі в Литві були виявлені аналогічні “банки з кукурудзою”. Крім того, Владислав Г. перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.

Якщо підозри підтвердяться, затриманому загрожує довічне ув’язнення. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.