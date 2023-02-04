На Хустщині оперативно затримали зловмисника, який викрав з чужого будинку майже $30 тисяч

Вчора, 3 лютого, на лінію «102» звернувся 28-річний мешканець міста Хуст та повідомив, що невідомі пробралися в його дім та викрали велику суму грошей та прикраси.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Хустському районного управління поліції. Слідчі разом з криміналістами провели огляд місця злочину. З’ясувалося, що у чуже помешкання зловмисник потрапив пролізши у вентиляційне вікно.

В той час оперативники кримінальної поліції вже розпочали пошукові заходи та по «гарячих слідах» затримали підозрюваного у вказаному злочині – 31-річного хустянина, який уже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

Викрадені кошти у сумі 29 тисяч доларів і майно у нього вилучили та повернуть потерпілим. Крадія, в порядку ст. 208 КПК України, поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена у великих розмірах. За скоєне затриманому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області