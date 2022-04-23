Росія краде дітей з України

Окупанти передали 27 сиріт у сім’ї росіян в Підмосковній Апрелівці.

Окупаційні війська РФ передали 27 викрадених дітей-сиріт з України у російські сім’ї у Підмосков’ї.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Зі ЗМІ агресора стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей», — розповіла Денісова.

Омбудсмен зазначила, що нині відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своєї родини.

«Невідомі умови перебування дітей, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини», — підкреслила вона. // УНІАН