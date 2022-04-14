Росія задіяла криміналітет для «полювання» на активістів та правоохоронців Одеси

СБУ і поліція затримала членів кримінального угруповання, які надіялися стати окупаційною владою.

Для розхитування ситуації в Одеській області Росія намагалася задіяти криміналітет. СБУ і поліція затримали лідерів та членів злочинних угруповань, зокрема «Еміля Варшавського» і «Пайзулаєва». Зловмисники хотіли стати окупаційною владою в разі захоплення Одеси росіянами.

Вони підтримували звʼязок з громадянами РФ, доповідали їм про ситуацію в регіоні та тероризували і залякували місцевих мешканців, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині. За інформацією СБУ, викриті особи повинні були «полювати» на правоохоронців і активістів-патріотів», – повідомив він.

Всі члени угруповання-українці затримані, один іноземець нині видворений з України, інший перебуває за кордоном і має заборону на вʼїзд.

LB.ua