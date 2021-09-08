Росіянин намагався за хабар в’їхати в Україну без ПЛР-тесту на COVID-19

10 000 рублів пропонував прикордонникам Чернігівського загону учора громадянин Росії у пункті пропуску «Сеньківка».

Росіянин їхав в Україну з дружиною, однак під час перевірки охоронці кордону з’ясували, що у них немає ПЛР-тестів на COVID-19.

Тоді іноземець, аби його все ж пропустили, вирішив запропонувати прикордонникам хабар – «два билета банка России» номіналом по 5 тисяч російських рублів.

Проте його спроба підкупу була невдалою, від неправомірних коштів українські правоохоронці відмовились. Факт вчинення громадянином РФ кримінального правопорушення за ст. 369 КК України співробітники ВВВБ по Чернігівському загону задокументували та направили повідомлення до Нацполіції.

Наразі грошові кошти вилучено, громадян повернуто до Росії.

ДПСУ