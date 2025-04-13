Росіяни вбили двох жінок у Куп’янську

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Вранці ворожі війська завдали удару по житловій забудові Куп’янська, ймовірно з реактивної системи залпового вогню. Унаслідок обстрілу двоє місцевих мешканок опинилися в епіцентрі ударів.

Жінки 62 та 77 років зазнали поранень, несумісних із життям.

На місці працює слідчо-оперативна група Куп’янського районного відділу поліції, яка документує наслідки ворожого обстрілу.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області

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