На Рівненщині припинено незаконне виробництво спирту об’ємом близько 20 000 літрів на добу

Співробітники Офіс великих платників ДФС, за матеріалами зібраних у ході комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Спирт» встановили, що протягом 2019 — 2020 років, службові особи одного з підприємств, використовували надлишкові виробничі потужності для тіньового виробництва спирту, який у подальшому реалізовували, як легальним виробникам ЛГВ, так і на підпільні виробництва (які зазвичай продають фальсифікат через Інтернет-сайти).

Податкова міліція Офіс великих платників ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявили у відділенні зливу готової продукції виробничого приміщення заводу, до встановлення електронного лічильника, врізану трубу з краном, до якої приєднано шланг, який виведено із приміщення, де безпосередньо здійснювався необлікований забір спирту.

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Встановлено, що за офіційними даними, потужність виробництва заводу складає 20 000 літрів спирту на добу, а під час проведення обшуку, за участі спеціалістів-технологів ГУ ДПС у Рівненській області, встановлено неофіційне збільшення потужностей виробництва до літрів на добу, що у свою чергу надавало змогу підпільного виробництва спирту.

Також, у ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено з незаконного обігу спирту у кількості понад 60 000 літрів на загальну орієнтовну суму понад млн грн, чорнові записи, журнали в’їзду-виїзду автотранспорту, журнал обліку виготовленого спирту та первинну документацію (документи фінансово-господарської діяльності).

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За результатами проведених заходів, співробітники Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також ГУ ДФС у м. Києві виявили та припинили міжрегіональну злочинну схему по виробництву необлікованого спирту та його реалізацію без відображення у податковій та бухгалтерській звітності.

“Несплата лише акцизного податку, при виробництві необлікованого спирту, становила десятки мільйонів гривен в місяць. Боротьба ДФС з контрафактним алкоголем буде тільки посилюватися. Єдиний вихід для тіньового бізнесу, ставати легальним і працювати в законному руслі.” – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник
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На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ. Здійснюється досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України

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