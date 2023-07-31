Росіянин 14 років тримав в полоні та гвалтував жінку

Все відбувалося в приватному будинку, де разом з гвалтівником проживала його матір.

В Челябінській області Росії чоловік протягом 14 років тримав в полоні молоду жінку і час від часу гвалтував. Днями їй таки вдалося втекти, повідомляє видання Baza.

Дівчину було викрадено у 2009 році, коли їй було 19 років. Тоді вона познайомилася на залізничному вокзалі Челябінська з 37-річним (на той момент) чоловіком, який запросив її до себе додому в селище Смоліне.

Там, погрожуючи ножем, чоловік зачинив дівчину в окремій кімнаті свого будинку, заґратував вікна і почепив навісний замок на двері. Наступні 14 років жінка прожила в цій кімнаті, де викрадач періодично гвалтував її під загрозою вбивства.

Втекти жінці допоміг випадок і любов викрадача до пляшки.

“Одного дня він почав поводитися занадто агресивно. У результаті його мати (вона проживала у тому самому будинку) викликала бригаду швидкої допомоги. Швидка госпіталізувала Володимира до лікарні. При цьому чоловік забув закрити двері до кімнати на замок. Залишившись одна в домі, Катерина втекла”, – пише Baza.

Зараз російські поліціянти розслідують цю справу за статтею про викрадення людини. // УНІАН