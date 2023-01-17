Росіянин «жартома» застрелив свою дівчину та видав це за самогубство

Інцидент нібито стався випадково.

В Амурській області РФ хлопець жартома застрелив свою дівчину, а згодом спробував видати це за самогубство.

Як повідомляє Телеграм-канал “База“, тіло загиблої Юлії знайшли в одному з будинків амурського села Великоозерка. Правоохоронці, які прибули на місце, спершу вирішили, що дівчина наклала на себе руки: у неї була прострілена голова, а поруч лежала мисливська рушниця і одна гільза. Але вже наступного дня співробітники дуже зацікавилися Олексієм – хлопцем Юлії.

Під час бесіди з поліцейськими росіянин зізнався, що насправді дівчина загинула випадково. За словами підозрюваного, він вирішив пожартувати, поки чистив зброю, а тому пересмикнув затвор, направив рушницю у бік дівчини, сказав “Руки вгору” і натиснув на спусковий гачок. У цей момент і пролунав постріл.

“Олексія вже затримали. Тепер цей жарт обійдеться хлопцеві від 6 до 15 років — на нього вже порушили кримінальну справу про вбивство”, – йдеться у повідомленні. // УНІАН