Российского массажиста посадили на 12 лет за сексуальное насилие над мальчиком

Белореченский районный суд Краснодарского края вынес приговор массажисту Сергею Марину, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

17 февраля 2020 года жительница края вместе с малолетним сыном пришли к массажисту на прием в его домашний кабинет, сообщал подробности дела 93.ru. Пока Сергей Марин делал пациенту специальный логопедический массаж, мать ребенка находилась в этой же комнате в трех метрах от кушетки. Во время сеанса она услышала слова массажиста: «Вытащи язык, открой рот пошире». Когда сын начал издавать странные звуки, женщина заглянула за ширму и, по ее словам, увидела половой член массажиста у лица мальчика. Женщина подбежала к кушетке, посадила на нее ребенка и спросила: «Тебе дядя что-нибудь делал?»

По мнению Аванесяна, странно слышать такой вопрос из уст того, кто все видел своими глазами. «У тебя во рту было соленое?» — задала она еще один странный вопрос ребенку. Ошарашенный этим Марин вмешался: «Да вы что? Это же (логопедический) колпачок».

Женщина забрала ребенка и выбежала из комнаты. Через 15 минут домой к массажисту приехала полиция, которую вызвала родственница ее мужа.

В отношении Марина возбудили уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу. «Мы просили, чтобы ему дали домашний арест, но нам категорически отказали, — говорила жена Сергея София, с которой он воспитывает трех детей. — Он постоянно работал с детками, и многие мамы спрашивали, не делает ли он логопедический массаж. Тогда он и начал его изучать и пробовать практиковать. И вот, допробовался».

В краснодарском управлении СК РФ пришли к выводу, что «во время сеанса массажа он совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера». В апреле 2021 года гособвинитель запросил для Марина 12 лет лишения свободы (максимальный срок по этой статье — 20 лет). Через несколько дней после этого от инфаркта умерла мать обвиняемого.

Сергей Марин категорически отказался признать вину: во время судебного процесса массажист и его адвокат подчеркивали, что на самом деле обвиняемый надел на пальцы специальный силиконовый колпачок телесного цвета, который предохраняет пальцы массажиста от непроизвольных укусов, и направил его в рот мальчику. От прикосновения колпачка к языку у мальчика проявился рвотный рефлекс, звуки которого услышала его мать, а затем она приняла колпачок за половой член.

«Мало кто такой колпачок прежде видел, — объясняет адвокат Аванесян. — Когда я в суде его показал, все начали ржать. Потому что он действительно похож на головку полового органа. С трех метров, в полумраке, когда твой сын хрипит, а ты видишь мужчину, который над ним склонился, что угодно может показаться».

Экспертиза колпачка, изъятого из массажного кабинета, показала, что на его наружной части действительно присутствовали частицы слюны, однако установить, кому она принадлежит, эксперты не смогли. В итоге, как заявил изданию адвокат Аванесян, обвинение было построено исключительно на показаниях матери. «Допрос ребенка показал, что сам он ничего не видел», — подчеркивал защитник Сергея Марина, который обнаружил в деле множество нестыковок. В частности, мать потерпевшего неоднократно дополняла свои показания, чтобы версия следствия выглядела более правдоподобной, в том числе во время следственного эксперимента.

19 мая суд полностью поддержал версию обвинения и вынес обвинительный приговор.

Адвокат Алексей Аванесян считает, что следователи просто «рубят палки», ломая судьбы людей. «Качество следствия сейчас очень низкое. Палочная система разрушила всё. Сегодня ты раскрыл особо тяжкое преступление, молодец. А на следующий год у вас не было тяжких преступлений — хорошо же? Но нет, твои показатели раскрываемости снизились, — сокрушается он. — Я спрашивал: «В вашем Белореченском суде был оправдательный приговор хоть раз за всё время в этом здании?» Говорят, что нет. А тут особо тяжкая статья, да еще в тот момент, когда в России идет охота на педофилов». // NEWSru.com