Россиянин обокрал подругу, сел, а выйдя на свободу, убил ее

За второе преступление мужчина получил 11 лет тюрьмы

Московский суд вынес приговор убийце 20-летней девушки, совершившему преступление из ревности. Преступник спрятал труп на балконе в надежде, что тело найдут не сразу.

Как стало известно «МК», студентка 4-го курса одного из столичных вузов погибла в декабре 2019 года, за несколько дней до своего дня рождения. Тело несчастной, завернутое в плед и обмотанное скотчем, обнаружил на балконе квартиры в жилом доме на улице Академика Виноградова ее дедушка.

Мужчина приехал навестить внучку, которая приболела. За два дня до этого Алина (имя изменено) прислала СМС с текстом, что проспала весь день. После этого она перестала выходить на связь с родными. Дедушка Алины открыл дверь своим ключом, и он же вызвал стражей порядка, обнаружив мертвую внучку.

Прибывшие полицейские заподозрили в причастности к преступлению приятеля студентки, который проживал вместе с ней. Через несколько дней молодой человек был задержан. Он рассказал, что трагедии предшествовала сильная ссора между ним и Алиной. Девушка якобы приревновала его, стала выяснять отношения. Чтобы привести ее в чувство, он повалил подругу на кровать и нажал локтем на горло. Несчастная задохнулась.

Тело девушки преступник вынес на балкон. Сам он не сразу покинул квартиру – переночевал там, отправил родственникам Алины «успокоительную» СМСку с ее телефона. Уходя из квартиры, он забрал деньги погибшей и случайно взял ее паспорт вместо своего. После задержания злодей утверждал, что у него помутился рассудок, поэтому он и сотворил такое.

Молодые люди знали друг друга несколько лет. Они познакомились в магазине бытовой техники, где парень работал продавцом. Через некоторое время парень попал под суд за кражу телефона у Алины. Освободился он по УДО, и пара вновь воссоединилась.

Гособвинитель Черемушкинской межрайонной прокуратуры просил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Как сообщили «МК» в Черемушкинском районном суде, мужчину осудили на 11 лет строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.