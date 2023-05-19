Поліцейські Шепетівщини викрили гастролерку із Запоріжжя, яка ошукувала пенсіонерів за схемою «ваш родич у біді»

На Хмельниччині від дій підозрюваної постраждали дві пенсіонерки з Ізяслава. Загальна сума збитку склала близько 120 тисяч гривень.

Зловмисниця з невстановленими наразі спільниками користувалась класичною шахрайською схемою «ваш родич потрапив у біду». До потерпілих телефонував невідомий, що представлявся лікарем і повідомляв, що близький родич потерпілих потрапив у ДТП і терміново потребує коштів на лікування.

В обох випадках схвильовані пенсіонерки погоджувались віддати всі заощадження, аби врятувати рідних. Вони повідомляли свої адреси, і вже незабаром до них приходила молода жінка (підозрювана), якій потерпілі передавали кошти. У першому випадку сума становила тисячу доларів, у другому — 80 тисяч гривень.

Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 32-річній гастролерці підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб). Її перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Хмельниччини. Разом з тим, вже відомо, що підозрювана причетна до шахрайських дій і в інших регіонах країни.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області