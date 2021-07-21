Россиянин получил срок за изнасилование 13 мальчиков

Педофил совершал преступления в течение двух лет.

Как сообщили изданию «Подъём» в региональном управлении СКР, все жертвы злоумышленника были не старше 12 лет.

«34-летний житель Гурьевского района признан виновным в совершении двадцати пяти преступлений. Он установил с тринадцатью мальчиками доверительные отношения и неоднократно совершал в отношении них действия сексуального характера. Со всеми детьми осуждённый поддерживал дружеские отношения, приглашал к себе домой, предлагая поиграть в компьютер. Лишь в феврале 2020 года один из мальчиков рассказал о происходящем родителям».

Ранее в благотворительном фонде «Верю в чудо» сообщили «Подъёму», что этот мужчина с 2012 года был волонтёром организации, с ним прекратили сотрудничество больше года назад. В фонде также сказали, что жалоб от детей и родителей на него не поступало.