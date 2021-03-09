Россиянин зарезал подругу в день ее 17‑летия из‑за денег на «дозу»

В Новосибирске местный житель зарезал свою подругу в день ее 17-летия.

Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Ведомство не называет имя подозреваемого; «Комсомольская правда в Новосибирске» пишет, что это 19-летний Федор. Life без ссылок на источник уточняет, что погибшую звали Анастасия.

По данным СК, 7 марта в квартире на улице Кошурникова нашли тело девушки 2004 года рождения с множественными ножевыми ранениями. В убийстве заподозрили ее партнера, сказано в релизе.

Ведомство отмечает, что после убийства Федор уехал из региона, его задержали в Кемерово. «Молодой человек после совершения преступления похитил у погибшей денежные средства и направился к своей знакомой в другой город», — сообщили «Тайге.инфо» в региональном управлении МВД.

Федора задержали в Кемерово, после чего отправили обратно в Новосибирск. В телефоне юноши полицейские нашли переписку, содержащую «значимую для следствия информацию об обстоятельствах совершенного преступления».

Как рассказали «КП в Новосибирске» друзья погибшей, Федор употреблял наркотики. В день убийства он пришел к подруге и просил деньги на дозу мефедрона, но девушка отказалась, добавила приятельница Анастасии.

Сестра подозреваемого рассказала изданию, что погибшая жаловалась на насилие: «Отношения у них были сложные. Он ее избивал, у меня есть переписки, где Алина жалуется на насилие, унижение. Я пыталась помочь ей, но она отказалась».

Родители юноши отказались от комментариев. // Медиазона