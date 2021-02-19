Россиянин застрелил ребенка через дверь в квартире с шумным ремонтом

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку ссоры с соседями, в ходе которой погибла девятилетняя девочка.

Как сообщается на сайте ведомства, местный житель поссорился с соседями и выстрелил из ружья в дверь их квартиры, за которой находился ребенок. Девочка скончалась до приезда медиков.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства проверят правомерность выдачи мужчине огнестрельного оружия, а также оценят полноту контрольных мер, принимаемых органами лицензионно-разрешительной работы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники полиции, задержан житель Читы 1988 года рождения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Санкции по этой статье предусматривают от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Как сообщили «Московскому комсомольцу» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, причиной конфликта, по предварительным данным, стал шум от ремонта. Также сообщается, что стрелявший в доме не проживает и приехал туда в гости к родственникам.

По данным источника в правоохранительных органах региона, сведения которого цитирует «Забайкальский рабочий», подозреваемый стрелял из охотничьего гладкоствольного оружия марки «ИЖ-43ЕМ» 12 калибра. Он имел разрешение на хранение и ношение этого ружья.

«Оружие марки «ИЖ-43ЕМ» было приобретено 30 января 2008 года по лицензии выданной 18 января. Также мужчина является владельцем оружия ограниченного поражения марки «ПБ-4-1МЛ «Оса». На оба эти вида оружия срок разрешения истекает 7 декабря 2022 года», — уточнил источник. На момент обращения за выдачей лицензии на приобретение оружия мужчина не привлекался к уголовной и административной ответственности. Сейчас оба вида оружия изъяты как вещественные доказательства по делу.

За несколько минут до гибели девочка успела записать выложить в TikTok видео, на котором пожаловалась, что в квартиру ломится пьяный сосед. «Сосед пьяный стучится к нам в дверь, всю ломает. Уже несколько минут стучится, матерится. Мне страшно. Я с братом, тут еще ремонт делают, папа ушел в магазин. Мне очень страшно, у меня сердце бьется», — рассказала девочка. // NEWSru.com

