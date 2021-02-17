В Одесі поліцейські викрили зловмисників, які ошукали трьох жінок

Слідчі оголосили чоловікам підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ст.190 Кримінального кодексу України.

Один правопорушник – 41-річний уродженець Херсонської області – заволодів майном одеситки, яка розмістила оголошення про продаж холодильника та морозильної камери на одному із сайтів у мережі Інтернет. Чоловік домовився з жінкою про зустріч і прибув в обумовлене з нею місце. Погрузивши техніку до вантажівки знайомого, який зголосився допомогти транспортувати покупку, зловмисник відправив водія в дорогу, а сам вдав, ніби пішов за грошима у свою неподалік припарковану автівку, сів у неї та поїхав геть.

Інші двоє фігурантів – 22-річний одесит та 40-річний житель Закарпаття – ошукали перехожу на вулиці Варненській та продавчиню на ринку «Привоз». У потерпілих зловмисники попросили мобільні телефони, щоб через начебто раптово виниклу біду зателефонувати додому, а коли смартфони опинилися в їх руках, непомітно зникли у натовпі.

Поліцейські розшукали всіх підозрюваних та вилучили в них речові докази. Виявилося, що двоє старших зловмисників вже мають судимості за аналогічні злочини, тому їм оголошено підозру у шахрайстві, вчиненому повторно. Молодик же понесе кримінальну відповідальність за частиною першою цієї ж статті.

Одеське районне управління поліції № 1