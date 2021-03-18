Россиянка наняла грузчиков вывезти холодильник с расчлененным сожителем

Убийство произошло еще в ночь на 8 марта.

В России 39-летняя жительница Красноярска Анна Винокурова вызвала грузчиков, чтобы они помогли ей перевезти холодильник с трупом 27-летнего сожителя внутри.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Отмечается, что женщина убила парня во время гулянки в ночь на 8 марта, тело расчленила и разложила по полочкам в холодильнике.

«Спустя неделю ей в голову пришла гениальная идея позвонить в службу грузового такси и попросить крепеньких ребят увезти «коробочку с сюрпризом». Крепенькие ребята приехали, потащили… Уже в пути они обнаружили, что из холодильника течет кровь. Поинтересовались у хозяйки, что там внутри и почему как-то тяжеловато. Она во всем призналась», – говорится в сообщении.

Грузчики вызвали полицейских и передали им женщину Возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что Винокурова сидела в колонии за сбыт наркотиков. Ее освободили условно-досрочно в октябре 2020 года. А убитого неоднократно судили за кражи и угоны. Он также освободился по УДО. // УНИАН