Розбещенням та створенням дитячої порнографії за участю малолітньої доньки займалось подружжя на Дніпропетровщині

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури подружжя з Дніпропетровщини визнано винним за фактами виготовлення, розповсюдження та примушування малолітньої дитини до участі у створенні дитячої порнографії, вчинення відносно неї розпусних дій та незаконного придбання, виготовлення, зберігання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч.1 ст. 309 КК України). Їх засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що з липня 2019 до січня 2020 року батько та мати розбещували свою трирічну доньку. Відволікаючи мобільним телефоном, жінка вчиняла розпусні дії щодо дівчинки, а чоловік здійснював фото та відеозйомку порнографічного характеру. В подальшому фото та відео вони розповсюджували в інтернеті через месенджер «Telegram».

Під час проведення обшуку за місцем проживання подружжя вилучено фото та відеоматеріали із дитячою порнографією на мобільних телефонах та флешнакопичувачах, окрім цього, було виявлено сліп-пакети з наркотичним засобом – «канабіс».

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачені свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень не визнали.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури