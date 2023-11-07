Розбещувач 7-річної дівчинки з Ізмаїла проведе за ґратами 5 років

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Ізмаїльської окружної прокуратури 34-річного жителя м. Ізмаїл визнано винним у розбещенні малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що чоловік у червні цього року, під час бесіди з 7-річною дівчинкою на одному з дитячих майданчиків міста, вмовив її піти з ним до під’їзду багатоквартирного будинку неподалік та вчинив розпусні дії фізичного характеру стосовно дитини.

Свою провину обвинувачений в судовому засіданні визнав повністю.

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури