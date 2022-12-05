За колабораціонізм судитимуть шістьох жителів Луганщини, які служать у «силовому блоці» окупантів

Прокурори Щастинської, Старобільської та Сватівської окружних прокуратур Луганської області направили до суду 6 обвинувальних актів стосовно працівників окупаційних «поліції» та «прокуратури» так званої «лнр».

За даними слідства, з початком російської агресії в Україні громадяни почали співпрацювати з ворогом та обійняли посади у незаконних «правоохоронних органах» на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Завершено слідство стосовно мешканця селища Станиця Луганська, який до 2014 року працював у системі МВС, а наразі став «начальником оперативного відділу Станично-Луганському райвідділу внутрішніх справ мвс лнр». Він займався легалізацією «законодавства лнр» та виявленням проукраїнськи налаштованих громадян.

Троє обвинувачених – мешканці населених пунктів Нижня Дуванка, Троїцьке та Половинкине. Вони склали присягу на вірність «лнр» та поповнили ряди так званих «районних відділів внутрішніх справ мвс лнр» – Сватівського, Троїцького та Старобільського.

Також судитимуть мешканця Луганська, який обійняв посаду «заступника прокурора Новоайдарського району лнр». До російского вторгнення займався на території ОРЛО підприємницькою діяльністю, після призначення почав організовувати роботу незаконного «правоохоронного органу». Ще одна обвинувачена – мешканка Слов’яносербська, яка добровільно обійняла посаду у вищезазначеній «прокуратурі».

Усім особам інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За протиправні дії закон передбачає покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури