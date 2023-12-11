Зґвалтування дівчини під час захоплення Харківщини: ще одну підозру отримали двоє російських воєнних злочинців

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом російським військовим за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Навесні минулого року, під час окупації одного з населених пунктів Харківської області, російським військовослужбовцем була зґвалтована дівчина.

Правоохоронці ідентифікували воєнного злочинця: це 45-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії західного військового округу зс рф з позивним «Вовк». До злочину також причетний його підлеглий — 22-річний водій 752-ого мотострілецького полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії зс рф на прізвисько «Малой».

За даними слідства, обидва окупанти обходили будинки та проводили «перевірки» у місцевого населення. В одному із домоволодінь підлеглий запропонував дівчині «повечеряти» з його командиром, але отримав відмову.

Пізніше злочинці повернулись до того ж будинку. Дівчина перебувала у підвалі через шквальні обстріли з боку зс рф разом зі своєї родиною. Окупанти вивели звідти її батька та приставили до його скроні пістолет. Вони зачинили усіх інших членів сім’ї у підвалі і водій мав слідкувати за тим, аби ніхто не вийшов.

Командир затягнув дівчину у будинок та зґвалтував її. Весь час у руці він тримав пістолет та погрожував розстріляти потерпілу.

Це не перший насильницький злочин, який інкримінують підозрюваним. Як повідомлялось раніше, торік навесні в одному з населених пунктів Харківської області вони також зґвалтували дівчину. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальний акт до Дзержинського районного суду м. Харкова. Судовий розгляд триває.

Наразі обидва окупанти перебувають у розшуку.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура