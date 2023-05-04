Розкрадання коштів: мера Одеси Труханова взяли під варту
Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Про це стало відомо у четвер, 4 травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“Справа Одеського «Краяну» – міського голову Одеси взято під варту”, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в понеділок, 24 квітня, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі розкрадання грошей на покупці збанкрутілого заводу “Краян”. В його ході прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав клопотання про зміну запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників на тримання під вартою.
В жовтні 2018 року обвинувальний акт щодо них направили до суду. А 24 січня 2020 року Труханову та спільникам повідомили про підозру.