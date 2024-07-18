Розкривав вогневі позиції ЗСУ – повідомлено про підозру мешканцю Костянтинівки

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у грудні 2022 року мешканець м. Костянтинівки долучився до однієї з проросійських спільнот у Telegram. У ході спілкування з учасниками чату чоловік почав надсилати дані про місця дислокації Сил оборони України.

У текстових повідомленнях він вказував на розташування артилерійських підрозділів і вогневих позицій ЗСУ на території міста, а також Краматорського району.

Всього підозрюваний надіслав 8 повідомлень воєнного характеру.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора