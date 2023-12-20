Розпочато кримінальне провадження за фактом публічного використання нацистської символіки у столиці

Група підлітків посеред вулиці розгорнула прапор з нацистською символікою. Правоохоронці встановлюють всі обставини та учасників події.

Вчора, під час моніторингу інформаційного контенту соціальних мереж поліцейські виявили відеоролик, на якому група підлітків відкрито демонструє прапор з нацистською символікою. Подія відбувалася на столичних Позняках. Оперативний черговий негайно направив на місце правопорушення слідчо-оперативну групу, працівників ювенальної превенції, кримінальної поліції та патрульних поліцейських.

На місці події правоохоронці встановлювали свідків, учасників та всі обставини події.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва