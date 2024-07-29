Розпусні дії стосовно малолітніх – жителя Жмеринського району взято під варту

За процесуального керівництва Жмеринської окружної прокуратури повідомлено про підозру 61-річному жителю Жмеринського району за фактом вчинення розпусних дій стосовно малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, чоловік приїхав власним автомобілем в сусіднє село і вишукував місця перебування малолітніх дівчаток, стосовно яких вчиняв розпусні дії сексуального характеру.

Діти злякалися, на їх крик відреагували дорослі. Але зловмисник втік на автівці.

Чоловіка затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Наразі судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 160 тис. грн.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури