У Мукачеві затримали зловмисника, який погрожував сусідці гранатою

Вчора, 21 січня, близько 19-ої години на лінію «102» зателефонувала мукачівка, яка повідомила, що сусід погрожує їй гранатою. За інформацією заявниці в помешканні окрім неї перебуває малолітня дитина.

Поліцейські Мукачівське районне управління поліції негайно прибули за викликом.

Правоохоронці знешкодили зловмисника та вилучили у нього вибухонебезпечний предмет. Затриманим виявився 42-річний місцевий житель.

Окрім гранати Ф-1, якою фігурант погрожував потерпілій, слідчі вилучили у нього більше трьох десятків патронів.

Наразі підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Причини такої поведінки буде встановлено в ході досудового розслідування. Наразі відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Відповідно до інкримінованої статті затриманому загрожує від 3 до 7 років увʼязнення. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області