В Днепре ревнивец забил до смерти жену

В Днепре мужчина во время возникшей ссоры избил свою жену до смерти. Конфликт между супругами, закончившийся убийством, возник на почве ревности.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Убийство произошло 1 января в квартире одной из многоэтажек на Слобожанском проспекте. 50-летняя женщина вместе со своим 54-летним мужем распивали алкогольные напитки. Внезапно между супругами возник конфликт на почве ревности, в результате чего мужчина руками жестоко избил свою жену. Женщина потеряла сознание, упала и впоследствии от полученных травм погибла.

После содеянного мужчина позвонил 30-летнему сыну и рассказал, что его мать умерла. Сын приехал в квартиру к родителям, увидел труп матери с многочисленными гематомами и вызвал скорую — приехав по адресу, медики лишь констатировали факт насильственной смерти женщины. Приехавшие на вызов правоохранители задержали мужчину, забившего до смерти супругу, а затем доставили в отделение полиции.