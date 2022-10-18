Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: справу Рябчука спрямували до суду

До суду скеровано обвинувальний акт щодо Артемія Рябчука за розстріл нацгвардійців на заводі Південмаш у Дніпрі. У провадженні щодо службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України наразі тривають експертизи.

Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який у січні цього року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі. Обвинувальний акт скеровано до суду», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що як встановило слідство, обвинувачений після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення, вказали у ДБР.

«За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ, старшого за призовом військовослужбовця, він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи», – інформує ДБР.

Зазначається, що перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав — усіх своїх кривдників. У результаті інциденту 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Так, після розправи над військовими, обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

У ДБР повідомляють, що таким чином нацгвардієць обвинувачується у:

порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);

умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);

дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);

порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);

незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

«Разом з тим, одразу після трагедії ДБР зареєструвало кримінальне провадження й по факту службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи, після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому», – інформує ДБР.