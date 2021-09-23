В Одесі поліцейські викрили зловмисницю у шахрайстві в особливо великих розмірах

Загалом 38-річна правопорушниця завдала трьом потерпілим майже півтора мільйона гривень збитків. Її дії слідчі кваліфікували за частинами 2,3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

46-річну підприємницю на одеському оптовому ринку зловмисниця запевнила, що може придбати павільйони у новому торговельному центрі за ціною нижче ринкової завдяки знайомству із власником. Потерпіла передала їй гроші та ще й дозволила підозрюваній взяти її товар на суму понад вісім тисяч доларів – жінка сказала, що розрахується пізніше.

42-річній власниці косметичного салону правопорушниця пообіцяла придбати ліцензію на медичну практику. А 34-річній одеситці, яка хотіла оформити оренду земельної ділянки, запропонувала за винагороду «допомогти» викупити нерухомість з аукціону та підготувати всі документи.

Врешті, не дочекавшись нічого з обіцяного чи повернення своїх грошей, потерпілі звернулися до правоохоронців.

«Зараз щодо фігурантки у суді розглядаються обвинувальні акти за аналогічні злочини. За новими фактами поліцейські повідомили їй підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, за що жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна», — розповів заступник начальника Одеського районного управління поліції № 1 Едгар Папікян.

Триває досудове слідство. Просимо громадян, які також постраждали від дій підозрюваної, звертатися з відповідною заявою до Одеського районного управління поліції № 1 чи за номером телефону 048-779-49-62.

Одеське районне управління поліції № 1