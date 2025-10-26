Розтрата ₴4,3 млн на закупівлі електроенергії КП Хмельницької міськради – повідомлено про підозру ексзаступниці директора

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького повідомлено про підозру колишній заступниці директора одного з комунальних підприємств міста за фактом розтрати коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у 2022 році посадовиця погодила додаткові угоди до договору між комунальним підприємством та товариством про постачання електричної енергії, якими безпідставно підвищено її вартість більш ніж на 10 % без підтвердження зміни ринкових цін.

У результаті таких дій у 2022-2023 роках комунальним підприємством на користь постачальника безпідставно сплачено понад 4,3 млн грн.

Відтак місцевому бюджету завдано збитки на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Хмельницька обласна прокуратура