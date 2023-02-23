До 12 років ув’язнення загрожує працівниці АТ «Харківгаз», яка працювала на ворога під час окупації м. Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 52-річної жінки за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, будучи інженером з охорони праці служби охорони праці та цивільного захисту АТ «Харківгаз», під час окупації м. Ізюм добровільно пішла на співпрацю з представниками РФ.

Окупанти створили фейкове російське «КП «Изюмгаз» на базі українського підприємства, яке очолила обвинувачена.

Жінка неодноразово намагалась залучити працівників до співпраці з окупантами. Своєму колезі вона надсилала повідомлення, щоб отримати від нього паролі та доступ до абонентських баз споживачів м. Ізюм та Ізюмського району, що містилися на серверах.

Одного з чоловіків, який є фахівцем в галузі видобутку газу, обвинувачена також спробувала схилити перейти на бік ворога, для того, щоб здійснити запуск свердловин Співаківського ГР ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». У разі згоди чоловіка Україні була б завдана шкода у сумі понад 20 млн гривень. Проте, як і всі інші колеги «начальниці», він відмовився працювати на окупаційну адміністрацію.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура