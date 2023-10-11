Розтрата понад ₴4,4 млн. та службове підроблення – ексслужбовцю ДВС повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру колишньому провідному спеціалісту одного з районних відділів ДВС Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) у розтраті коштів в сумі понад 4,4 млн грн та службовому підроблені офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, з 2019 року по травень 2023 року службова особа виконавчої служби, за відсутності письмового розпорядження державного виконавця, підробила платіжні доручення та перераховувала з рахунків відділу ДВС на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не є сторонами виконавчих проваджень, понад 4,4 млн грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Встановлюються інші особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за сприяння Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), оперативний супровід – УСР в Миколаївській області

За вчинене правопорушення підозрюваній загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура