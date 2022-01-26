Розтрата зерна на ₴17 мл. – на Кіровоградщині судитимуть керівника агропідприємства

Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника агропідприємства за фактом розтрати пшениці іншого підприємства ( ч.5 ст.191 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що влітку 2019 року обвинувачений вивіз зі складів підприємства 2300 тонн зерна пшениці іншого товариства, ввірених йому для зберігання на законних підставах. Відповідно до висновку експертизи цими діями спричинено понад 17 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури