Щомісяця видурювали через «call-центр» до ₴2 млн.: у Дніпрі затримали 13 учасників злочинної організації на чолі з т. зв. «смотрящим»

Налагодили функціонування шахрайського центру двоє кримінальних авторитетів. У поле зору шахраїв потрапляли громадяни, які наразі вимушено мешкають за кордоном.

Знешкодили діяльність ще одного шахрайського кол-центру з мільйонними оборотами оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Організував «бізнес» так званий «смотрящий» за лівим берегом м. Дніпра. До своєї діяльності 42-річний чоловік залучив ще одного «кримінального авторитета», який відповідав за вивід коштів з-за кордону та переведення їх у готівку.

Представляючись співробітниками служби безпеки банківських установ та використовуючи психологічні прийоми, оператори кол-центру отримували дані осіб про банківські карти та рахунки. В подальшому члени групи привласнювали кошти громадян України, які вимушені були виїхати за кордон у зв’язку із повномасштабним вторгненням рф.

Гроші переводилися на електронні гаманці та банківські картки дропів (люди, які погодилися, щоб їх банківські карти стали «транзитними» для вкрадених шахраями грошей). Надалі кошти виводили у готівку через конвертаційний центр у Дніпрі.

27 вересня поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 13 учасників злочинної організації шахраїв. Також провели понад 40 обшуків в офісних приміщеннях, за адресами мешкання і в транспортних засобах фігурантів. Вилучили мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, «чорнові» записи, зброю, майже 2 млн грн у різних валютах, автомобілі.

Так званому «смотрящому», його довіреній особі – «кримінальному авторитету» та 11 спільникам повідомлено підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташоване в місті Полтава, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України