Взято під варту підозрюваного в організації вбивства на Закарпатті

Відносно обвинувачуваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Таке рішення вчора, 28 жовтня, ухвалив Святошинський районний суд Києва.

Нагадаємо, оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали підозрюваного в організації вбивства 6-річної давнини. На початку 2014 обвинувачуваний за попередньою змовою зі своїм знайомим спланував вбивство 44-річного чоловіка на Закарпатті. Потерпілий був колишнім чоловіком родички затриманого. Попередньо, мотивом вбивства стали систематичні конфлікти вбитого з колишньою дружиною.

27 жовтня цього року поліцейські втретє затримали підозрюваного – до цього суд двічі обирав йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

Зловмиснику може загрожувати до 15 років або довічне позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України