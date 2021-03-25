Розтрати у Приватбанку: експрацівниці призначено заставу у ₴2,7 мільйона

Вищий антикорупційний суд 25 березня застосував до колишньої працівниці Приватбанку запобіжний захід у вигляді застави у 2,7 млн грн – її підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Як підтвердила у коментарі ЕП речниця Вищого антикорсуду Олеся Чемерис, йдеться саме про епізод розтрати 136 мільйонів гривень.

З запису розгляду справи зрозуміло, що йдеться про Надію Конопкіну, ексочільницю департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства. Зокрема, справа стосується змови з ексголовою правління Приватбанку Олександром Дубілетом та іншими особами. Конопкіну підозрюють у приховуванні злочину, усуненні перешкод його вчинення, його пособництву, а відтак – у співучасті.

Повідомляється, що підозрювана також зобов’язана дотримуватися інших процесуальних обов’язків. Серед них: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива або суду; не залишати Дніпропетровську область без дозволу слідчого, детектива або суду; повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи; утриматися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі (Олександром Дубілетом та Людмилою Шмальченко); здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за межі України.

Запобіжний захід обрано до 25 травня 2021 року включно.

Строк дії покладених обов’язків – до 25 травня 2021 року включно.

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його також підозрюють у виведенні разом зі спільниками із «ПриватБанку» понад 136 млн грн на підконтрольну компанію «Інгосстрах».

Водночас, нещодавно підозри отримали ще три топпосадовця Приватбанку. Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом – розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала епізод розтрати 8 мільярдів гривень коштів у Приватбанку, у чому підозрюють Дубілета та ще двох топменеджерів:

Так, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони «прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов’язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку». Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з Приватбанком фірму Claresholm Marketing LTD.

Економічна правда