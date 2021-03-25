Розтрати у Приватбанку: експрацівниці призначено заставу у ₴2,7 мільйона
Вищий антикорупційний суд 25 березня застосував до колишньої працівниці Приватбанку запобіжний захід у вигляді застави у 2,7 млн грн – її підозрюють у розтраті 136 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Як підтвердила у коментарі ЕП речниця Вищого антикорсуду Олеся Чемерис, йдеться саме про епізод розтрати 136 мільйонів гривень.
З запису розгляду справи зрозуміло, що йдеться про Надію Конопкіну, ексочільницю департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства. Зокрема, справа стосується змови з ексголовою правління Приватбанку Олександром Дубілетом та іншими особами. Конопкіну підозрюють у приховуванні злочину, усуненні перешкод його вчинення, його пособництву, а відтак – у співучасті.
Запобіжний захід обрано до 25 травня 2021 року включно.
Строк дії покладених обов’язків – до 25 травня 2021 року включно.
Нагадаємо:
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишньому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн. Його також підозрюють у виведенні разом зі спільниками із «ПриватБанку» понад 136 млн грн на підконтрольну компанію «Інгосстрах».
Водночас, нещодавно підозри отримали ще три топпосадовця Приватбанку. Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом – розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала епізод розтрати 8 мільярдів гривень коштів у Приватбанку, у чому підозрюють Дубілета та ще двох топменеджерів:
Так, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони «прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов’язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку». Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з Приватбанком фірму Claresholm Marketing LTD.Tweet