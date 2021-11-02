Викрито злочинну схему привласнення земельних ділянок у Вінницькому районі

30 жовтня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області оголосили про підозру одному зі зловмисників, які шляхом підробки документів заволоділи двома земельними ділянками площею 47 соток жителя Вінницького району. Сума завданого збитку потерпілому становить майже 1,5 мільйона гривень.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Білого, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку цього року 50-річний житель Немирівської територіальної громади за грошову винагороду погодився на пропозицію незнайомого чоловіка шляхом обману заволодіти земельними ділянками неподалік обласного центру.

Один із зловмисників з підробним паспортом власника землі та фіктивними документами права власності ввів в оману нотаріуса та уклав договір купівлі-продажу вказаних земельних ділянок .

В межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), одному зі зловмисників оголошено про підозру. Такий злочин карається позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області