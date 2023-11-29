Розтратили майже ₴4,5 млн. на закупівлях: посадовцям Криворізької міськради повідомлено про підозру

Службові особи виконкому привласнили бюджетні кошти під час закупівлі 50 бензинових генераторів. Джерела резервного живлення були призначені для потреб міста у разі вимкнення електроенергії.

Співробітники слідчого відділу Криворізького РУП задокументували злочинну діяльність двох фігурантів, які здійснили закупівлю генераторів у товариства з обмеженою відповідальністю за ціною, що у два рази перевищує їх ринкову вартість. Слідчі та оперативники Криворізького РУП провели обшуки за місцями мешкання осіб, місцем їх роботи та на складах, де зберігались генератори. В ході слідчих дій було виявлено та вилучено облікову документацію, акти прийому-передачі та інші речові докази.

Наразі слідчий повідомив обом посадовцям Криворізької міської ради про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура. Оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області