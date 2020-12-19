Руководитель детского спецучреждения в Одесской области может сесть на 10 лет за развращение воспитанников

В Одесской области следователи объявили подозрение руководителю специализированного детского учреждения в сексуальном насилии в отношении малолетних воспитанников и их развращении.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

«По результатам проведения следственных действий полицейские установили, что более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе за потерпевшими, совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие, что наносило им физическую боль и развращало их», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полицейских, мужчина приглашал девочек в свой кабинет «посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть» и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, прикосновениями ним к их телам и преклонением к обратным действиям.

«С целью сокрытия преступления, правонарушитель просил детей никому не рассказывать об их «играх», объясняя, что это их с ними тайна, о которой никто не должен знать. На основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по части 4 статьи 153 (Сексуальное насилие) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщили правоохранители.

Отмечается, что сейчас следователи ходатайствуют об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.