Руководство миграционной службы подозревают в хищении средств

На рабочем месте председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка и у его заместителей прошли обыски в рамках расследования дела о хищении средств на ремонте офиса службы.

Об этом сообщает УНН.

Как сообщили наши источники, в минувшую среду в служебном кабинете председателя ГМС Максима Соколюка и в кабинетах его заместителей детективы НАБУ провели обыски по подозрению в хищении средств при строительстве нового офиса миграционной службы по адресу ул. Павловская, 29.

В ходе расследования детективы выяснили, что при выполнении строительных и ремонтных работ систематически завышалась сметная стоимость, работы выполнялись связанными с руководителем ГМС компаниями.

Само НАБУ пока не комментирует проведение обысков у председателя ГМС Максима Соколюка и его заместителей.

Это не первое расследование НАБУ в отношении руководства ГМС. В 2017 году детективы НАБУ выдвинули подозрение заместителю Максима Соколюка Дине Пимаховой. Ее подозревали в получении взяток за оформление фиктивных документов на ПМЖ в Украине для иностранных граждан.

30 июня 2021 года дело Дины Пимаховой НАБУ передало в Высший антикоррупционный суд.