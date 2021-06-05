Самовільно зайняв ділянку и завдав майже 650 тис. грн шкоди — підприємцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. ч. 1, 3 ст. 197-1 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємством, яке здійснює свою господарську діяльність на території Новобаварського району, придбано у власність нежитлову будівлю загальною площею понад 350 кв. м.

Підприємець, не маючи законних підстав, без відповідних рішень державних органів, самовільно зайняв прилеглу до вказаної будівлі земельну ділянку площею майже 0,4 га та побудував на ній нежитлові споруди площею близько 0,1 га. Облаштувавши в самовільно побудованих будівлях СТО, офісні та складські приміщення, підприємець встановив в’їзні ворота на територію ділянки, обмеживши до неї вільний доступ.

Сума шкоди, завданої територіальній громаді самовільним будівництвом на самовільно зайнятій земельній ділянці, складає майже 650 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура