СБУ оголосила підозру ще трьом особам, причетним до «партії Шарія»

Служба безпеки України продовжує викриття осіб, причетних до протиправної діяльності, пов’язаної із реєстрацією політичної партії «Партія Шарія».

Наразі ще трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну партію «Партія Шарія» та до фальшування протоколів засідань цієї «політичної сили» задля обрання «потрібних керівників партії».

Минулого тижня аналогічну підозру отримала ще одна «керівниця партії Шарія».

Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано «Партію Шарія», заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Наразі до суду направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу.

СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводив Департамент захисту національної державності, Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ