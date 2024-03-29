Судимий житель Черкас ошукав двох одеситів на оренді ігрових приставок

Раніше судимому за аналогічні злочини чоловіку вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що приїхавши в лютому до Одеси на відпочинок, чоловік вирішив заробити «легких» грошей, одурюючи громадян.

Підшукавши в інтернет-мережі осіб, які здавали в оренду ігрові консолі, він вирішив взяти їх в оренду, але не повертати. Зв’язавшись з двома орендодавцями він домовився про добову оренду ігрових приставок та перерахувавши гроші того ж дня кур’єром отримав своє замовлення.

Коли строк оренди минув, зловмисник перестав виходити з чоловіками на зв’язок, а їх ігрові консолі, вартістю 25 та 26 тисяч гривень, здав до ломбарду. Нині правоохоронці вживають заходів щодо повернення майна потерпілим.

«Спільно з оперативниками ми розшукали зловмисника в Черкасах, куди він поїхав після незаконного збагачення в Одесі. Зібравши достатньо доказів, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, ми повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману( шахрайстві), вчиненому повторно. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 тис. до 68 тис. гривень, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Нині правопорушник перебуває під вартою за підозрою у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень в іншому регіоні. Слідство триває»,- повідомила слідча відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Юлія Чебан.

Одеське районне управління поліції №1