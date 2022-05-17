Начальнику Департаменту ТОВ «ДТЕК Східенерго» повідомлено про підозру у державній зраді

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику одного з Департаментів ТОВ «ДТЕК Східенерго» повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою та умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Так, всупереч наказу ТОВ «ДТЕК Східенерго» про тимчасове призупинення виробничої діяльності ДТЕК Луганська ТЕС, підозрюваний добровільно надав згоду на зайняття посади керівника Луганської ТЕС та за участі представника так званої «ЛНР» незаконно відновив роботу електростанції під контролем рф.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура