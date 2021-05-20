СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака
За клопотанням слідчого СБУ, погодженого Генеральним прокурором України, сьогодні Печерський районний суд м. Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака.
Раніше слідчі СБ України оголосили його у розшук.
Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру.
Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором.
Наразі триває досудове слідство.Tweet