СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн
Заходи з викриття і блокування підривної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва.
Загалом у державне управління перейдуть:
- понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків;
- 6 га земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м;
- сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.
Вартість цього майна становить понад 100 млн у гривневому еквіваленті.
Його СБУ вилучила ще минулого року у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з рф на територію України через підсанкційні платіжні системи.
За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави.
З того часу з вилученим майном проводилися відповідні експертизи та дослідження, які підтвердили версію СБУ.
Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Ці активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії.