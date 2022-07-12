СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн

Заходи з викриття і блокування підривної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва.

Загалом у державне управління перейдуть:

понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків;

6 га земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м;

сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.

Вартість цього майна становить понад 100 млн у гривневому еквіваленті.

Його СБУ вилучила ще минулого року у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з рф на територію України через підсанкційні платіжні системи.

За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави.

З того часу з вилученим майном проводилися відповідні експертизи та дослідження, які підтвердили версію СБУ.

Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Ці активи працюватимуть на український бюджет і частина коштів буде спрямована на потреби української армії.

Служба безпеки України