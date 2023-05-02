СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора.

Мова йде про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині.

У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані місцевих жителів та сприяли викраденню людей.

Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України