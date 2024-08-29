СБУ повідомила про підозру окупаційним прокурорам Бердянська, які займаються «зачистками» цивільного населення у місті

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох воєнних злочинців рф, які причетні до масових репресій проти цивільного населення тимчасово окупованої частини території Запорізької області.

Йдеться про військового прокурора окупаційної адміністрації рф у Бердянську полковника Олександра Корнєєва і двох його підлеглих. Зокрема, це:

Євген Свістунов – заступник окупаційного прокурора;

Денис Шеховець – начальник слідчого відділу окупаційного угруповання країни-агресора.

За даними слідства, фігуранти організували окремі загони рашистів, які викрадали мешканців тимчасово окупованого міста.

Окупанти називали це так званими «зачистками» цивільного населення, у ході яких намагалися виявити та ув’язнити учасників руху опору в регіоні.

До складу цих загонів входили представники російських спецслужб, росгвардії та місцеві колаборанти, які «здавали» адреси українських патріотів.

Ув’язнених людей піддавали жорстоким тортурам з використанням електричного струму, а також тривалий час залишали без їжі та води.

У більшості випадків Корнєєв разом з підлеглими особисто брав участь у «нальотах» на помешкання жителів Бердянська, викрадав їх та катував.

Таким чином рашисти намагалися схилити потерпілих до співпраці з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Корнєєву, Свістунову та Шеховцю про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти громадян України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Харківській областях за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Служба безпеки України