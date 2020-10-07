СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень
Викритий співробітниками Служби безпеки України конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. До його організації причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
Зловмисники зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З їхньою допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
У ході обшуків правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування, а також «чорну бухгалтерію».
Цей конвертаційний центр був лише частиною більш глобальної схеми, яку раніше блокувала СБУ у Державній податковій службі.
Слідчі дії тривають.Tweet